Жизнь в вечном движении: для Stellaris вышло масштабное дополнение Nomads и релизный трейлер

Компания Paradox Interactive официально выпустила крупное расширение Nomads для глобальной космической стратегии Stellaris, которое открывает десятый юбилейный сезон обновлений игры. Дополнение полностью перерабатывает привычную логику взаимодействия с космическим пространством, предлагая геймерам совершенно уникальный стиль прохождения за межзвездные империи кочевников. В честь долгожданного релиза разработчики представили кинематографичный трейлер, наглядно демонстрирующий жизнь цивилизаций в бескрайней пустоте.

Главной особенностью дополнения стал полный отказ от традиционного удержания секторов галактической карты, возведения стационарных оборонительных платформ и колонизации планет. Вместо этого вся экономика, наука, промышленность и культурная жизнь кочевых цивилизаций теперь сосредоточены внутри колоссальных по своим размерам кораблей-ковчегов. Эти гигантские самодостаточные суда заменяют игрокам столицу и могут развиваться по одному из трех направлений, превращаясь в мобильный военный флагман, бродячую исследовательскую лабораторию или мощный гражданский промышленный хаб. Игрокам предстоит прокладывать специальные маршрутные линии по всей галактике, связывая свои станции в торговые и дипломатические сети, а также выстраивать взаимовыгодные отношения с оседлыми государствами через систему контрактов, получая ресурсы за выполнение различных поручений.

Расширение Nomads привнесло в игру четыре новых варианта происхождения, включая путь наследников убитого Хана или духовную одиссею к святым местам, а также набор уникальных гражданских институтов. Важным изменением стала переработка бонуса за стремление Защитник галактики, который превратился в полноценную пятиуровневую шкалу развития, позволяющую командовать эксклюзивным флотом кораблей-героев для борьбы с глобальными угрозами. Для любителей радикальных мер добавлено новое мегасооружение — Звездная пушка, способная превратить весь накопленный запас энергии империи в разрушительный луч для поражения вражеских систем на другом конце обитаемого космоса. Одновременно с выходом DLC игра получила бесплатное контентное обновление 4.4 с кодовым названием "Пегас", исправляющее баланс и добавляющее новые механики для всех владельцев базовой версии стратегии.