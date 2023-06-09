Анонсирована Stellaris Nexus - глобальная стратегия во вселенной Stellaris с более динамичным пошаговым геймплеем ©

Paradox Interactive в сотрудничестве с разработчиком Whatboy Games сегодня представила Stellaris Nexus, пошаговую 4X социальную стратегию во вселенной Stellaris в рамках издательской инициативы Paradox Arc. Stellaris Nexus, рассчитанный на прохождение примерно за 60 минут, позволяет игрокам исследовать вселенную, заключать союзы или завоевывать галактику вместе со своими друзьями. Бесплатная демоверсия Stellaris Nexus появится на фестивале Steam Next Fest 19 июня, а в этом году она появится в раннем доступе.

После падения правящей Империи Тзинн место всей галактической силы, известное как НЕКСУС, осталось пустым. Каждый ход игроки влияют на галактику через указы, чтобы правитель их империи взошел на трон. Игроки могут взять под свой контроль планеты, используя военную мощь или мирную дипломатическую аннексию, строя здания, чтобы обеспечить ресурсы для их дальнейшего расширения.

В Stellaris Nexus вас ждут стратегические решения и грандиозные космические сражения, ставшие знаковыми для франшизы. Исследования, строительство, дипломатия, шпионаж, торговля, исследования и культурное влияние — все это в ваших руках, когда они соревнуются со своими друзьями за галактическое господство. Игроки могут объединяться в группы с пятью друзьями или использовать онлайн-сватовство на основе навыков, чтобы создавать союзы, вести войны, обманывать и бороться за галактический трон.