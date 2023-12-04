Ранний доступ Stellaris Nexus отложен из-за дебютного трейлера Grand Theft Auto 6

Пошаговая многопользовательская 4X-игра, в которой вы должны выбрать себе одну из уникальных фракций и затем сразиться с пятью другими игроками за галактическое превосходство, используя различные способы достижения своих целей. Каждая партия длится всего около часа.

Игра предлагает большое разнообразие фракций и лидеров, каждый из которых имеет свои особенности и стратегии. Вы можете вести войну или дипломатию, а также влиять на политику Галактического Совета, где вы имеете возможность голосовать за различные резолюции и титулы, которые усилят вашу фракцию или помогут вам в текущей ситуации.