Ранний доступ Stellaris Nexus отложен из-за дебютного трейлера Grand Theft Auto 6

Сегодня Paradox Entertainment объявила, что ранний доступ к предстоящему спин-оффу Stellaris Nexus отложен. Игра теперь выйдет в раннем доступе в Steam через неделю после первоначально запланированного, 12 декабря. Ранний доступ должен был начаться завтра, 5 декабря.
Забавно, но компания Paradox выпустила юмористическое видео, объясняющее причину задержки завтрашнего дебюта долгожданного трейлера Grand Theft Auto 6.
Интересно, что задержка является скорее формальностью, учитывая, что 5 декабря будет доступна «открытая бета-версия», включающая весь контент, запланированный для раннего доступа. Прогресс также перейдет в версию раннего доступа после ее запуска.
Поджали хвосты.
Батя в здании, всем разойтись
полторы минутного трейлера испугались, даже не выхода а какого то несчастного трейлера, что же будет когда она выйдет, все будут переносить на несколько лет свои игры