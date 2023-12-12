Stellaris Nexus стартовала в раннем доступе Steam

После переноса с 5 декабря Paradox Interactive и Whataboy Games наконец выпустили в ранний доступ Stellaris Nexus, 4X-стратегию, которая обещает быть достаточно короткой, чтобы ее можно было пройти за 60 минут.

Stellaris Nexus фокусируется не столько на настройке, сколько на уникальных фракциях с сильными и слабыми сторонами. Некоторые ориентированы на милитаризм, в то время как другие более эффективны в производстве и расширении, например коллективный разум «Звездный коллектив Икс'Идар», который может выполнять до трех действий за ход.

Судя по всему, изначально игра будет запущена с 9 базовыми фракциями, которые будут расширяться на протяжении периода раннего доступа, а также игровая механика. Ожидайте большей сложности в шпионской, исследовательской и, очевидно, боевой системе. Конечная цель каждой кампании — захватить «Нексус» — планету в центре галактики. Whatboy Games пока не уточнила, станет ли это единственным условием победы игры.

Первоначальная версия Stellaris Nexus уже будет иметь сюжетный режим, режим преемственности (многопользовательский) как онлайн, так и офлайн, а также случайный режим для 6 игроков и рейтинговые матчи. Даты выхода версии 1.0 пока нет.