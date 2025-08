Корпоративная бойня начинается: Stick It to the Stickman выходит в ранний доступ 18 августа

Devolver Digital и студия Free Lives объявили, что безумный roguelike beat ’em up Stick It to the Stickman выйдет в раннем доступе на ПК через Steam уже 18 августа. Также уже доступна новая демо-версия, чтобы попробовать себя в роли восходящей офисной звезды — с кулаками наперевес.

Stick It to the Stickman — это абсурдная, но увлекательная игра-файтинг с физикой, где игроку предстоит карабкаться по карьерной лестнице, нокаутируя палочных человечков на каждом уровне офисного ада. Стартуя с самой низкой должности, вы постепенно превращаетесь в машину для увольнений, подбирая из сотен приёмов и умений свой уникальный стиль боя.

На пути к креслу генерального директора игрока ждут не только драки, но и абсурдные корпоративные "миссии": угон машин, разгон протестов, похищение инспекторов — и всё это ради одной цели: прибыли.

Сражения включают в себя паркур, платформинг, автосражения, доставку и даже выбрасывание конкурентов из окон. Можно играть в одиночку или вдвоём — но будьте осторожны: каждый в этом офисе хочет вашу должность.