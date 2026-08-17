Stick It to the Stickman выйдет из раннего доступа 23 сентября - безумный офисный файтинг готов к версии 1.0

Devolver Digital и студия Free Lives объявили дату полноценного релиза Stick It to the Stickman. Рогалик-файтинг с физикой покинет ранний доступ 23 сентября и станет доступен в версии 1.0 на ПК через Steam.

Игра появилась в раннем доступе 18 августа 2025 года и предлагает довольно необычный взгляд на карьерный рост. Игрокам предстоит пробиваться через толпы красных человечков-палочек, постепенно продвигаясь по корпоративной лестнице и превращая обычный рабочий день в настоящий боевой хаос.

Основу Stick It to the Stickman составляет физический файтинг с большим количеством разнообразных приёмов. В распоряжении персонажа окажутся удары руками и ногами, рубящие атаки, огонь, взрывы, степлер, огненные шары, отбойный молоток и даже бензопила. Сотни доступных приёмов позволяют собирать собственную комбинацию способностей и каждый раз создавать нового бойца.

Версия 1.0 расширит игру дополнительным контентом и добавит два новых режима — Neurolink и [УДАЛЕНО]. Они завершат историю Основателя и Акционеров и должны поставить точку в сюжетной линии игры.

Обновление также расширит режим Foreign Manufacturing. В нём появятся два новых архетипа — Ниндзя и Переговорщик, а также дополнительные пассивные навыки, боссы и новые сегменты уровней.

Stick It to the Stickman можно проходить в одиночку или вместе с другом, а основная идея игры по-прежнему остаётся неизменной: чем больше противников вы отправите в нокаут, тем ближе окажется заветное повышение.

Перед релизом версии 1.0 разработчики уже начали распродажу игры, поэтому желающие попробовать офисный беспредел до выхода полной версии могут приобрести её со скидкой.