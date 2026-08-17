Stick It to the Stickman выйдет из раннего доступа 23 сентября - безумный офисный файтинг готов к версии 1.0

Devolver Digital и студия Free Lives объявили дату полноценного релиза Stick It to the Stickman. Рогалик-файтинг с физикой покинет ранний доступ 23 сентября и станет доступен в версии 1.0 на ПК через Steam.
Игра появилась в раннем доступе 18 августа 2025 года и предлагает довольно необычный взгляд на карьерный рост. Игрокам предстоит пробиваться через толпы красных человечков-палочек, постепенно продвигаясь по корпоративной лестнице и превращая обычный рабочий день в настоящий боевой хаос.
Основу Stick It to the Stickman составляет физический файтинг с большим количеством разнообразных приёмов. В распоряжении персонажа окажутся удары руками и ногами, рубящие атаки, огонь, взрывы, степлер, огненные шары, отбойный молоток и даже бензопила. Сотни доступных приёмов позволяют собирать собственную комбинацию способностей и каждый раз создавать нового бойца.
Версия 1.0 расширит игру дополнительным контентом и добавит два новых режима — Neurolink и [УДАЛЕНО]. Они завершат историю Основателя и Акционеров и должны поставить точку в сюжетной линии игры.
Обновление также расширит режим Foreign Manufacturing. В нём появятся два новых архетипа — Ниндзя и Переговорщик, а также дополнительные пассивные навыки, боссы и новые сегменты уровней.
Stick It to the Stickman можно проходить в одиночку или вместе с другом, а основная идея игры по-прежнему остаётся неизменной: чем больше противников вы отправите в нокаут, тем ближе окажется заветное повышение.
Перед релизом версии 1.0 разработчики уже начали распродажу игры, поэтому желающие попробовать офисный беспредел до выхода полной версии могут приобрести её со скидкой.
ОО. Игра года не иначе)) свою нишу точно займет