Авторы хоррора Still Wakes the Deep опубликовали мини-документалку, посвящённую атмосфере игры

Уже через месяц на ПК и консолях выходит новый проект от опытной команды разработчиков The Chinese Room, которые ранее подарили нам атмосферные приключения в Everybody's Gone to the Rapture и Little Orpheus. Вместе с выходом Still Wakes the Deep студия собирается опробовать свои силы в жанре ужасов, который обещает быть не менее аутентичным, чем их прошлые работы. О том, как The Chinese Room создавала атмосферу ужаса в новой игре, разработчики поведали в специальном ролике.

Опубликованное видео разработчики описывают как мини-документалку. В ролике представители студии делятся своим опытом работы над хоррором, предоставляющим игроку уникальный сеттинг. В Still Wakes the Deep действия сюжета разворачиваются в 1975 году в глубоких водах Шотландии на буровой платформе "Бейра Д", которая начинает неожиданно тонуть. Игрокам предстоит найти выход из этого железного лабиринта и спасти других членов экипажа платформы.

Разработчики остались в восторге от финальной атмосферы игры, которая передаёт эффект изоляции на нефтяной вышке в Северном море. В этом им помогли хорошо проработанные персонажи, включая главного героя Каса, которого играет шотландский актёр Алек Ньюман, и его жену Сьюз. Каждый из актёров озвучивания, включая исполнителя главной роли, заслужил похвалу от команды сценаристов за очень точное воссоздание безысходности ситуации и потерянности персонала.