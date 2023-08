Авторы Still Wakes the Deep рассказали несколько подробностей о создании хоррора ©

Разработчики из The Chinese Room приоткрывают завесу над своей грядущей игрой в жанре сюжетного хоррора Still Wakes the Deep, издателем которой выступает компания Secret Mode.

В ролике "Введение в создание мира" разработчики The Chinese Room рассказывают о том, как создавалась игра Still Wakes the Deep и какие исследования лежали в основе разработки. Ведущий художник по окружению Иэн Гиллеспи, младший арт-директор Лаура Доддс и ведущий дизайнер Роб Маклахлан предлагают заглянуть за кулисы этой долгожданной игры.

В этом ролике The Chinese Room рассказывается о том, как будет развиваться окружающая среда с течением времени, а также о ключевых источниках вдохновения. Эпоха, географическое положение буровой установки - все это играет решающую роль в повествовательной истории ужасов. Поклонники узнают, как команда увлеклась подъемными кранами и изучила документальные архивы компании British Petroleum, пытаясь создать достоверное изображение шотландской нефтяной вышки 1970-х годов.

Игра Still Wakes the Deep выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра также будет доступна на Xbox Game Pass и PC Game Pass.