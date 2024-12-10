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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.5 145 оценок

Для Still Wakes the Deep вышло обновление с чёрно-белым режимом и выбором глав

monk70
Новости

Secret Mode и The Chinese Room сообщили о выходе обновления для хоррора Still Wakes the Deep, добавляющее новый визуальный режим Silver Screen и опцию выбора глав.

Режим Silver Screen дает игрокам возможность испытать игру в строгом монохроме, обеспечивая ещё более кинематографичный и атмосферный опыт. Режим можно переключить в любое время в разделе настроек видео.

Также в Still Wakes the Deep появилась функция выбора глав, позволяющая вам пережить любимые моменты игры в любое удобное для вас время. Игра разделена на 23 сцены, что позволяет вам пережить памятные сцены, например, противостояние Кэза и Ренника в начале игры или жутко красивую поездку на лифте по понтонам. Выбор глав доступен в главном меню.

Still Wakes the Deep доступна для Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5. Она также доступна с Game Pass Ultimate.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Max Rolens

Не знаю почему... но у меня в игре неработали тени... от обектов... может так задумано, но хорошо, что скачал игру xbox game pass

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Evialroot

Мне игра запомнилась тем, что была довольно серой и темной. Типа закос под реализм. Только " морская сущность" была яркой. Не совсем понятно зачем ещё добавлять чёрно-белый фильтр.

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EvgeniiV

Игра хорошая, но разок пройти

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