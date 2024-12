Для Still Wakes the Deep вышло обновление с чёрно-белым режимом и выбором глав

Secret Mode и The Chinese Room сообщили о выходе обновления для хоррора Still Wakes the Deep, добавляющее новый визуальный режим Silver Screen и опцию выбора глав.

Режим Silver Screen дает игрокам возможность испытать игру в строгом монохроме, обеспечивая ещё более кинематографичный и атмосферный опыт. Режим можно переключить в любое время в разделе настроек видео.

Также в Still Wakes the Deep появилась функция выбора глав, позволяющая вам пережить любимые моменты игры в любое удобное для вас время. Игра разделена на 23 сцены, что позволяет вам пережить памятные сцены, например, противостояние Кэза и Ренника в начале игры или жутко красивую поездку на лифте по понтонам. Выбор глав доступен в главном меню.

Still Wakes the Deep доступна для Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5. Она также доступна с Game Pass Ultimate.