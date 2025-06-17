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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.6 185 оценок

Глубже во тьму: новый трейлер напоминает, что DLC Siren's Rest для Still Wakes the Deep уже на подходе

butcher69 butcher69

18 июня в хорроре Still Wakes the Deep от студии The Chinese Room выйдет новое сюжетное дополнение — Siren’s Rest, действие которого разворачивается почти десять лет спустя после катастрофы на буровой платформе Beira D.

Игрокам предстоит погрузиться в морские глубины в роли новой героини — Мэйри, которая отправляется исследовать обломки платформы, чтобы узнать, что стало с её экипажем. Геймплей дополнения раскрывает не только новые локации, но и добавляет элементы подводных исследований: поиск ящиков, изучение фотографий и даже фиксация тел погибших. Это вызывает у Мэйри моральные сомнения, но её напарник Роб убеждает, что память погибших нужно сохранить.

Новая механика включает использование сигнальных ракет для ориентации в темных водах и плазменного резака для вскрытия ржавых дверей. Тревожная атмосфера и гнетущее напряжение по-прежнему на высоте.

Siren’s Rest будет доступно на Xbox Series X/S, PS5 и ПК за $12,99.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
zSpartacuSz

На ютубе прошел ее, вроде неплохая игра)

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Ahsis69

никогда не проходил симуляторы ходьбы, а эту прошел два раза)

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