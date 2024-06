Хоррор-приключение Still Wakes the Deep получило релизный трейлер

The Chinese Room готовится к запуску игры Still Wakes the Deep и выбрала PC Gaming Show 2024, чтобы показать релизный трейлер хоррор-приключения, которое в этом ролике оказывается еще более жутким, чем когда-либо.

Команда известна своими повествовательными приключениями, ориентированными на исследование и медитацию, такими как Everybody's Gone to the Rapture и Dear Esther, но у нее также была возможность сосредоточиться на хорроре с Amnesia: A Machine for Pigs, так что она подходит к этому новому вызову с большим багажом за плечами.

В данном случае жуть особенно глубока благодаря сеттингу, который переносит нас на отдаленную нефтяную вышку, где, похоже, зародился метафизический ужас.

Стартовый трейлер Still Wakes the Deep сразу же погружает нас в мрачную атмосферу, характерную для игры, в чем мы можем убедиться ниже.

Действие игры разворачивается в 1975 году на платформе у побережья Шотландии, и мы сталкиваемся с неким космическим ужасом, который каким-то образом появился из морских глубин.

Как и в Amnesia, мы безоружны перед лицом постоянной угрозы, что заставляет нас пытаться убежать от нее и защищаться, не имея возможности дать отпор, что усиливает чувство тревоги, вызванное вызовом, который кажется совершенно неравным.

Игра Still Wakes the Deep выйдет с 18 июня 2024 года на ПК и консолях и будет доступна на старте прямо из каталога Game Pass.