IGN показал эксклюзивное закулисное видео хоррора Still Wakes The Deep

Студия The Chinese Room, прославившаяся ужастиками Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs, недавно представила свой новый проект, которым стал психоделический хоррор Stiil Wakes The Deep. И вот теперь разработчики выпустили новый закулисный видеоролик, в котором подробнее рассказали об игре.
В частности, речь зашла о сюжете и сеттинге. Так, история разворачивается в 1975 году. Вы — рабочий морской нефтяной вышки, борющийся за свою жизнь в условиях жестокого шторма, опасных окрестностей и темных ледяных вод Северного моря. Все линии связи были разорваны.
Нефтяная платформа Beira D у берегов Шотландии терпит бедствие, и главному герою необходимо успеть спасти команду и не дать сооружению рухнуть. А при этом игрокам придётся еще и противостоять потустороннему ужасу, не имея ни оружия, ни суперспособностей.
Still Wakes the Deep выйдет в 2024 году на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра также появится в Xbox Game Pass и PC Game Pass.