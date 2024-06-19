Игроки оценили Still Wakes the Deep: не шедевр, но вполне неплохо

Вчера состоялся релиз хоррора Still Wakes the Deep от студии The Chinese Room. Несмотря на то, что критики встретили игру без энтузиазма (у игры 74 балла на Metacritic), обычным игрокам она вполне понравилась.
На основании 228 обзоров, 91% обзоров на игру в Steam положительные. Игроки похвалили игру за графику, сюжет, саундтрек и неплохо прописанных персонажей. К минусам игры игроки отнесли линейность, баги, короткую продолжительность, которая составляет всего лишь 4-5 часов, а так же ряд моментов, из-за которых сбивается общий темп повествования игры: например эпизоды со стелсом или починкой чего-либо.
Онлайн у Still Wakes the Deep в Steam едва ли можно назвать большим: пиковый онлайн в день релиза составил всего 927 игроков. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
У игры проблемы с FSR 3. Зависает во время загрузок, пусть то переход с локаций или смерть.
Если у тебя Райзен и он в разгоне тогда подними ему чуток вольтаж которого ему не хватает и эта проблема должна исчезнуть
Игра хорошая, всем советую. Если понравилась Layers of fear, то залетит как родная
Исследуйте тонущую платформу и спасите членов своего экипажа от ужаса за гранью логики и реальности
А что с логикой? Куда она делась?