Композитор Tomb Raider, Dead Space и Until Dawn Джейсон Грейвс напишет саундтрек к хоррору Still Wakes the Deep

The Chinese Room и Secret Mode сообщили, что композитор Джейсон Грейвс, двукратный обладатель премии BAFTA, напишет музыку к предстоящей игре ужасов Still Wakes the Deep. Участие композитора подробно описано в новом документальном ролике, посвященном звукам и музыке игры, представленном в рамках мероприятия PC Gaming Show: Most Wanted.

Джейсон Грейвс уже более 20 лет сочиняет саундтреки к видеоиграм, а также пишет музыку для таких серий, как Tomb Raider, Far Cry и Moss. Среди его выдающихся достижений в жанре ужасов — франшиза Dead Space, Until Dawn и The Dark Pictures Anthology.

Чтобы соответствовать атмосфере и тону Still Wakes the Deep, Грейвс заказал уникальный инструмент специально для создания музыки в игре. Эта металлическая звуковая конструкция, которую ласково называют «Буровая установка», принимает форму нефтяной вышки и используется для создания неземных металлических звуков, которые пронизывают музыку игры. Чтобы заполнить тело этого звука, Грейвс также использовал синтезатор Moog Model D, который добавляет еще один уровень жуткости.

Still Wakes the Deep — грядущая игра ужасов от отмеченного наградами разработчика The Chinese Room. Игроки перемещаются по морской нефтяной вышке, борются за выживание в суровых погодных условиях и непостижимом ужасе, проникшем на борт.

Still Wakes the Deep выйдет в 2024 году на Xbox Series X|S, Xbox Games Pass, ПК, PC Games Pass и PlayStation 5.