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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.6 38 оценок

Состоялся релиз хоррора Still Wakes the Deep на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5

monk70
Новости

Ожидание окончено – Still Wakes the Deep, повествовательный хоррор от отмеченного наградами разработчика The Chinese Room и издателя Secret Mode, теперь доступен на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5.

Действуя на борту нефтяной вышки в Северном море в 1975 году, Still Wakes the Deep заставляет игроков бороться за свои жизни, пока их преследует неизвестный ужас, который поднялся на борт. В роли Кэмерона «Каза» Маклири игроки будут перемещаться по рушащейся вышке.

Still Wakes the Deep — это возвращение к жанру хоррора от первого лица от The Chinese Room, создателя таких получивших признание критиков игр, как Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture и Dear Esther.

Вы — рабочий морской нефтяной вышки, сражающийся за свою жизнь в условиях сильного шторма, опасной обстановки и темных, ледяных вод Северного моря. Все линии связи оборваны. Все выходы исчезли. Остается только столкнуться с непостижимым ужасом, который поднялся на борт.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Agressor615

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15
Челодой моловек 94

побродил минут 15, разрабы немного не умеют в 3D моделирование нпс) но сразу погрузился в атмосферку, походу будет много читки, геймплей пока похож на улучшенную LOFear, из плюсов записки интересные и диалоги очень хорошо прописаны, сразу понравилось разговоры с нпс, в Control например записки писали явно под солью) дико нудно было читать все, я чуть ли не засыпал при чтении..

2
Hughey

Идеальна для в VR (благодаря инжектору UEVR)

1
nickSIA

Поиграл немного и всё. Встретил баг от которого не могу пройти дальше. Не буду спойлерить. Но я думаю мы всём там встретимся... Если вдруг кто пройдёт всю игру, дайте знать. Хочу спросить как этот момент в игре вы прошли...

0
AlexLex

По видео геймплея что то вспомнился Cold Fear, классика.)))

0
TrimSeven

Уже на пиндосских торрентах, шустрые ребята, а чего такая маленькая 9Гб всего

-2
max7fear

За три часа проходится.

0