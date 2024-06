Состоялся релиз хоррора Still Wakes the Deep на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5

Ожидание окончено – Still Wakes the Deep, повествовательный хоррор от отмеченного наградами разработчика The Chinese Room и издателя Secret Mode, теперь доступен на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5.

Действуя на борту нефтяной вышки в Северном море в 1975 году, Still Wakes the Deep заставляет игроков бороться за свои жизни, пока их преследует неизвестный ужас, который поднялся на борт. В роли Кэмерона «Каза» Маклири игроки будут перемещаться по рушащейся вышке.

Still Wakes the Deep — это возвращение к жанру хоррора от первого лица от The Chinese Room, создателя таких получивших признание критиков игр, как Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture и Dear Esther.

Вы — рабочий морской нефтяной вышки, сражающийся за свою жизнь в условиях сильного шторма, опасной обстановки и темных, ледяных вод Северного моря. Все линии связи оборваны. Все выходы исчезли. Остается только столкнуться с непостижимым ужасом, который поднялся на борт.