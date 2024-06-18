Состоялся релиз хоррора Still Wakes the Deep на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5

Ожидание окончено – Still Wakes the Deep, повествовательный хоррор от отмеченного наградами разработчика The Chinese Room и издателя Secret Mode, теперь доступен на Xbox Series X|S, ПК и PlayStation 5.
Действуя на борту нефтяной вышки в Северном море в 1975 году, Still Wakes the Deep заставляет игроков бороться за свои жизни, пока их преследует неизвестный ужас, который поднялся на борт. В роли Кэмерона «Каза» Маклири игроки будут перемещаться по рушащейся вышке.
Still Wakes the Deep — это возвращение к жанру хоррора от первого лица от The Chinese Room, создателя таких получивших признание критиков игр, как Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture и Dear Esther.
Вы — рабочий морской нефтяной вышки, сражающийся за свою жизнь в условиях сильного шторма, опасной обстановки и темных, ледяных вод Северного моря. Все линии связи оборваны. Все выходы исчезли. Остается только столкнуться с непостижимым ужасом, который поднялся на борт.
Показалось?
побродил минут 15, разрабы немного не умеют в 3D моделирование нпс) но сразу погрузился в атмосферку, походу будет много читки, геймплей пока похож на улучшенную LOFear, из плюсов записки интересные и диалоги очень хорошо прописаны, сразу понравилось разговоры с нпс, в Control например записки писали явно под солью) дико нудно было читать все, я чуть ли не засыпал при чтении..
Идеальна для в VR (благодаря инжектору UEVR)
Поиграл немного и всё. Встретил баг от которого не могу пройти дальше. Не буду спойлерить. Но я думаю мы всём там встретимся... Если вдруг кто пройдёт всю игру, дайте знать. Хочу спросить как этот момент в игре вы прошли...
По видео геймплея что то вспомнился Cold Fear, классика.)))
Уже на пиндосских торрентах, шустрые ребята, а чего такая маленькая 9Гб всего
За три часа проходится.