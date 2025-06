Стало доступно дополнение Siren's Rest для Still Wakes the Deep

Стало доступно первое сюжетное дополнение для Still Wakes the Deep от The Chinese Room. Siren’s Rest начинается почти через десять лет после инцидента в Бейре Д и фокусируется на дайвере Мхайри, которая ныряет к обломкам, чтобы узнать, что случилось с командой.

DLC Siren’s Rest продается по цене 12,99 долларов на всех платформах, и вы можете начать играть в него немедленно, хотя разработчик рекомендует сначала завершить базовую игру (если вы этого еще не сделали). По оценкам, продолжительность составит от 1,5 до 2 часов.

Still Wakes the Deep и Siren’s Rest доступны для на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.