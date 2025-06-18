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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.6 186 оценок

Стало доступно дополнение Siren's Rest для Still Wakes the Deep

monk70 monk70

Стало доступно первое сюжетное дополнение для Still Wakes the Deep от The Chinese Room. Siren’s Rest начинается почти через десять лет после инцидента в Бейре Д и фокусируется на дайвере Мхайри, которая ныряет к обломкам, чтобы узнать, что случилось с командой.

DLC Siren’s Rest продается по цене 12,99 долларов на всех платформах, и вы можете начать играть в него немедленно, хотя разработчик рекомендует сначала завершить базовую игру (если вы этого еще не сделали). По оценкам, продолжительность составит от 1,5 до 2 часов.

Still Wakes the Deep и Siren’s Rest доступны для на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

12
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
KoRnEr

четко💪

2
KabbalisticJerry

Интересно, может нам наконец-то потихоньку начнут рассказывать, что это вообще было. Или опять побегушки от неведомых тентаклей, но уже под водой? Надо будет посмотреть.

1
CorporealOstron

угадал

Ahsis69

Длс понравилось 👍

ZeYaT00La

Основную раза 3 прошел. Т.к. я уже предпенс, мне такие игры заходят, мне нужна атмосфера, графика, сюжет. Очень понравилась озвучка. Сейчас играю в dlc. Кажется, что на графике схалтурили. Даже без dlss какое-то мыло. И матерщины маловато, for Christ's sake!