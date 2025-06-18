Стало доступно дополнение Siren's Rest для Still Wakes the Deep

Стало доступно первое сюжетное дополнение для Still Wakes the Deep от The Chinese Room. Siren’s Rest начинается почти через десять лет после инцидента в Бейре Д и фокусируется на дайвере Мхайри, которая ныряет к обломкам, чтобы узнать, что случилось с командой.
DLC Siren’s Rest продается по цене 12,99 долларов на всех платформах, и вы можете начать играть в него немедленно, хотя разработчик рекомендует сначала завершить базовую игру (если вы этого еще не сделали). По оценкам, продолжительность составит от 1,5 до 2 часов.
Still Wakes the Deep и Siren’s Rest доступны для на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
четко💪
Интересно, может нам наконец-то потихоньку начнут рассказывать, что это вообще было. Или опять побегушки от неведомых тентаклей, но уже под водой? Надо будет посмотреть.
угадал
Длс понравилось 👍
Основную раза 3 прошел. Т.к. я уже предпенс, мне такие игры заходят, мне нужна атмосфера, графика, сюжет. Очень понравилась озвучка. Сейчас играю в dlc. Кажется, что на графике схалтурили. Даже без dlss какое-то мыло. И матерщины маловато, for Christ's sake!