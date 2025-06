Студия The Chinese Room выпустившая Still Wakes The Deep, увольняет часть штата после выхода дополнения Siren's Rest

Команда, стоящая за созданием игры Still Wakes The Deep, The Chinese Room, по всей видимости, пережила непростой период, увольняя часть своих сотрудников вскоре после выпуска DLC Siren's Rest для своей игры, получившей признание критиков.

Несколько сотрудников студии, включая художника по освещению и дизайнера уровней, опубликовали на LinkedIn сообщения о поиске работы. Хотя конкретные посты не приведены здесь для сохранения конфиденциальности, их подлинность была проверена и подтверждена.

Примерно 10 человек, связанных со студией, обновили свои профили на LinkedIn, указав, что они открыты для новых возможностей. Однако это число следует рассматривать с осторожностью, поскольку оно не дает полной картины ситуации.

Пока точно не говорится об увольнениях или информации о количестве сотрудников, которые могли быть затронуты. Директор студии Эд Дэйли предоставил заявление, в котором упомянул, что в ближайшие недели будут сделаны дополнительные объявления о изменениях в студии.

Chinese Room является частью Sumo Group, которая ранее объявила о планах сосредоточиться на предоставлении услуг разработки для партнеров. Это решение было принято в феврале и могло повлиять на текущее положение дел в студии.

Несмотря на эти сложности, Still Wakes the Deep в этом году получила три престижные награды BAFTA, включая награды для актеров Алека Ньюмана и Карен Данбар, а также признание за новую интеллектуальную собственность. Этот успех подчеркивает талант и потенциал команды, что делает новости об увольнениях еще более неприятными.