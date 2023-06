Sumo Digital и The Chinese Room анонсировали новый хоррор Still Wakes the Deep ©

STILL WAKES THE DEEP — это возвращение к жанру повествовательного ужаса от первого лица для The Chinese Room, создателя таких популярных игр, как Amnesia: A Machine for Pigs, Everyone’s Gone to the Rapture и Dear Esther.

Вы — рабочий морской нефтяной вышки, борющийся за свою жизнь в условиях жестокого шторма, опасных окрестностей и темных ледяных вод Северного моря. Все линии связи были разорваны. Все выходы пропали. Остается только столкнуться с непостижимым ужасом, который пришел на борт.

Найдите свою команду и помогите им выжить, если сможете. Бегите, карабкайтесь и плывите по затопленным коридорам и внешним палубам, обрушивающимся на штормы. Сразитесь с ужасающим, безжалостным врагом. И молитесь, чтобы однажды вы снова увидели свою семью.