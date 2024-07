Свежий патч для Still Wakes the Deep добавляет поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS в Game Pass-версию

Вы оказываетесь на борту нефтяной платформы Бейра Д, которая в 1975 году подверглась страшной катастрофе у берегов Шотландии. Вам предстоит спасти своих товарищей от нечто невообразимого, что проникло на платформу и теперь охотится за вами. В этом хорроре от первого лица, созданном авторами таких знаменитых игр, как Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture и Dear Esther, вы будете бороться за жизнь в суровых условиях Северного моря.

Ваша единственная надежда — добраться до спасательных шлюпок, но для этого вам придётся преодолеть множество препятствий. Шторм разрушает платформу, коридоры затапливаются, а связь с внешним миром оборвана. У вас нет никакого оружия или особых способностей, только ваш ум и сила воли. А ещё вы не одни. На платформе скрывается жуткий и безжалостный противник, который может появиться в любой момент.