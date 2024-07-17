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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.3 105 оценок

Свежий патч для Still Wakes the Deep добавляет поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS в Game Pass-версию

butcher69
Новости

Многие ПК-игроки с подпиской Game Pass были разочарованы игрой Still Wakes the Deep. Эта версия приключенческой игры не поддерживала NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS при запуске. Однако вчера The Chinese Room выпустила патч, исправляющий эту проблему.

Итак, патч 1.3 для Still Wakes the Deep добавляет поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS в версию Game Pass. Любопытно, что о генерации кадров ничего не сказано. Таким образом, мы можем предположить, что версия Game Pass поддерживает только DLSS, FSR и XeSS Super Resolution. Если это действительно так, то версия Game Pass все равно уступает версии для Steam.

Кстати, о версии для Steam: The Chinese Room исправила разные проблемы с DLSS. Разработчики также добавили поддержку DLSS Ray Reconstruction. Но AMD FSR 3.0 Frame Generation по-прежнему не работает.

В любом случае, обновление 1.3 также содержит ряд исправлений с которыми вы можете ознакомиться вот здесь.

Также стоит отметить, что разработчики добавили переключатель «Желтые маркеры» в меню настроек. Если установить значение «Уменьшить», то дополнительные желтые маркеры (например, пятна желтой краски) будут удалены, чтобы повысить сложность исследования. Это не затрагивает такие объекты, как лестницы, перила и т.д.

Как обычно, Steam загрузит патч при следующем запуске своего клиента. Обновление также очень небольшое (около 100-200 МБ).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

неплохо было бы знать какие именно версии этих технологий были добавлены.

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