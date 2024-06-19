В Game Pass-версии Still Wakes the Deep отсутствуют некоторые графические опции, доступные в Steam и EGS

Версия Still Wakes the Deep для PC на Game Pass выглядит иначе, чем в Steam и Epic Games Store. На сервисе Microsoft игра лишена некоторых графических опций, в частности, апскейлинга с помощью DLSS, FSR и XeSS, которые присутствуют в версиях на указанных цифровых площадках.
По сути, версия Still Wakes the Deep для PC Game Pass по своим графическим возможностям равна версиям для Xbox Series X|S и PS5 в том, что касается апскейлинга, то есть может воспользоваться только системой Temporal Super Resolution (TSR), встроенной в Unreal Engine 5.
Однако версии для ПК, которые можно приобрести в Steam и Epic Games Store, также содержат опции DLSS, FSR и XeSS, что значительно расширяет возможности апскейлинга в зависимости от предпочтений и используемых видеокарт.
Команда Chinese Room напрямую вмешалась в дискуссию, объяснив, почему это так.
В основном все упирается в то, что версия Game Pass для ПК скомпилирована иначе, чем остальные.
Несмотря на то, что версия Game Pass вышла на PC, она построена на WinGDK, технической базе, которая также используется в версии для Xbox, поэтому, очевидно, разработчики сделали эту версию практически равной консольной по техническим возможностям.
Добавление DLSS, FSR и XeSS потребовало бы специальной компиляции кода для WinGDK-версии, чего, очевидно, The Chinese Room не хотела делать, по крайней мере, на момент запуска игры. В любом случае, не исключено, что эти опции будут добавлены позже через обновление, как сообщили разработчики.
Это интересное объяснение, потому что оно может повлиять и на другие игры для ПК, запускаемые в Game Pass, особенно небольшими командами с меньшими ресурсами в распоряжении.
Это просто полный зашквар, если сдержать все нецензурные слова, которые родились во время прочтения той ахинеи, которую пронесли разработчики. Если верить этим товарищам из Китайской Комнаты, то все игры в Game Pass Ultimate должны быть ущербными, так как требуют кучи работы и переделок. Короче, извините, но это просто полный п@#₽÷×.
Дак там без апскейлеров нормально и не поиграешь)
так и в стим версии не работает длсс качество (только баланс и производительность) и вертикалку не выключишь, с вертикалкой такое желе, играть невозможно // Игорь Байкалов
Я через драйвер видеокарты отключил
В game pass вообще невозможно играть, плавности никакой // Rooby Roid