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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.7 51 оценка

В Game Pass-версии Still Wakes the Deep отсутствуют некоторые графические опции, доступные в Steam и EGS

butcher69
Новости

Версия Still Wakes the Deep для PC на Game Pass выглядит иначе, чем в Steam и Epic Games Store. На сервисе Microsoft игра лишена некоторых графических опций, в частности, апскейлинга с помощью DLSS, FSR и XeSS, которые присутствуют в версиях на указанных цифровых площадках.

По сути, версия Still Wakes the Deep для PC Game Pass по своим графическим возможностям равна версиям для Xbox Series X|S и PS5 в том, что касается апскейлинга, то есть может воспользоваться только системой Temporal Super Resolution (TSR), встроенной в Unreal Engine 5.

Однако версии для ПК, которые можно приобрести в Steam и Epic Games Store, также содержат опции DLSS, FSR и XeSS, что значительно расширяет возможности апскейлинга в зависимости от предпочтений и используемых видеокарт.

Команда Chinese Room напрямую вмешалась в дискуссию, объяснив, почему это так.

В основном все упирается в то, что версия Game Pass для ПК скомпилирована иначе, чем остальные.

Несмотря на то, что версия Game Pass вышла на PC, она построена на WinGDK, технической базе, которая также используется в версии для Xbox, поэтому, очевидно, разработчики сделали эту версию практически равной консольной по техническим возможностям.

Добавление DLSS, FSR и XeSS потребовало бы специальной компиляции кода для WinGDK-версии, чего, очевидно, The Chinese Room не хотела делать, по крайней мере, на момент запуска игры. В любом случае, не исключено, что эти опции будут добавлены позже через обновление, как сообщили разработчики.

Это интересное объяснение, потому что оно может повлиять и на другие игры для ПК, запускаемые в Game Pass, особенно небольшими командами с меньшими ресурсами в распоряжении.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Black Iceberg

Это просто полный зашквар, если сдержать все нецензурные слова, которые родились во время прочтения той ахинеи, которую пронесли разработчики. Если верить этим товарищам из Китайской Комнаты, то все игры в Game Pass Ultimate должны быть ущербными, так как требуют кучи работы и переделок. Короче, извините, но это просто полный п@#₽÷×.

2
Олег Фамилия

Дак там без апскейлеров нормально и не поиграешь)

0
Пользователь ВКонтакте

так и в стим версии не работает длсс качество (только баланс и производительность) и вертикалку не выключишь, с вертикалкой такое желе, играть невозможно // Игорь Байкалов

0
Олег Фамилия

Я через драйвер видеокарты отключил

0
Пользователь ВКонтакте

В game pass вообще невозможно играть, плавности никакой // Rooby Roid

0