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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.6 184 оценки

Возвращение в бездну: Still Wakes the Deep получит сюжетное DLC Siren's Rest

butcher69 butcher69

Издатель Secret Mode и студия The Chinese Room анонсировали сюжетное дополнение Siren’s Rest для психологического хоррора Still Wakes the Deep. DLC поступит в продажу 18 июня и обойдётся в $12,99 / £9,99 / €12,99, при этом в Steam будет действовать скидка 15% на старте.

Игроков ждёт 1,5–2 часа нового контента и новое лицо — Мэйри, руководитель подводной экспедиции. Через десять лет после трагических событий оригинальной игры она спускается в глубины Северного моря, чтобы найти ответы и останки исчезнувшего экипажа нефтяной платформы Beira D.

В дополнении вас ждёт напряжённое возвращение в металлические катакомбы затонувшей платформы, погребённой в темноте и тайнах с 1975 года. Что произошло тогда — и что скрывают воды по сей день? Siren’s Rest обещает новое погружение в мрак, от которого невозможно оторваться.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кошачий комочек

о ура! наконец нам дадут ответы на все вопросы

Кошачий комочек

получается теория о том что происходящее в игре это сон героя не верна

Madiark

Опять даунски поворот сюжета со сном собаки