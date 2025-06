Возвращение в бездну: Still Wakes the Deep получит сюжетное DLC Siren's Rest

Издатель Secret Mode и студия The Chinese Room анонсировали сюжетное дополнение Siren’s Rest для психологического хоррора Still Wakes the Deep. DLC поступит в продажу 18 июня и обойдётся в $12,99 / £9,99 / €12,99, при этом в Steam будет действовать скидка 15% на старте.

Игроков ждёт 1,5–2 часа нового контента и новое лицо — Мэйри, руководитель подводной экспедиции. Через десять лет после трагических событий оригинальной игры она спускается в глубины Северного моря, чтобы найти ответы и останки исчезнувшего экипажа нефтяной платформы Beira D.

В дополнении вас ждёт напряжённое возвращение в металлические катакомбы затонувшей платформы, погребённой в темноте и тайнах с 1975 года. Что произошло тогда — и что скрывают воды по сей день? Siren’s Rest обещает новое погружение в мрак, от которого невозможно оторваться.