Жутко, но никогда не бывает по-настоящему страшно: критики выставили оценки Still Wakes the Deep

Появились рейтинги критиков для хоррора Still Wakes the Deep, который в целом получает положительные отзывы от журналистов, хотя и с многочисленными оговорками.

На момент написания статьи средняя оценка Still Wakes the Deep составляет 73 балла на Metacritic и 76 баллов на OpenCritic. Игру хвалят за отличную атмосферу и симпатичную графику, но при этом у The Chinese Room получился типичный "симулятор ходьбы" со всеми минусами этого жанра. Некоторые даже поругали сюжет, который в конце оставляет "больше вопросов, чем ответов". Так же отмечается, что игра не особо продолжительна.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:

Спойлер