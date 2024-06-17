Жутко, но никогда не бывает по-настоящему страшно: критики выставили оценки Still Wakes the Deep

Появились рейтинги критиков для хоррора Still Wakes the Deep, который в целом получает положительные отзывы от журналистов, хотя и с многочисленными оговорками.
На момент написания статьи средняя оценка Still Wakes the Deep составляет 73 балла на Metacritic и 76 баллов на OpenCritic. Игру хвалят за отличную атмосферу и симпатичную графику, но при этом у The Chinese Room получился типичный "симулятор ходьбы" со всеми минусами этого жанра. Некоторые даже поругали сюжет, который в конце оставляет "больше вопросов, чем ответов". Так же отмечается, что игра не особо продолжительна.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:
С сильным сеттингом, красивым визуальным оформлением и аутентичным исполнением у Still Wakes the Deep есть все инструменты для создания запоминающегося впечатления, но она не может предложить ничего инновационного. На заброшенной нефтяной вышке, полной мутантов, всегда жутко, но никогда не бывает по-настоящему страшно, и хотя игру никак нельзя назвать плохо сделанной, она также никогда не бывает по-настоящему захватывающей. Я не жалею о своем коротком визите на опасную нефтяную вышку 1975 года, но когда хоррор как жанр движется в некоторых впечатляющих и уникальных направлениях, Still Wakes the Deep кажется немного застрявшей в прошлом.
Still Wakes the Deep пытается заглянуть в душу Казу и его товарищам по команде, но не заходит достаточно далеко. Без достаточно захватывающего сюжета мы остаемся с ужасающей идеей, которая как будто уже была сделана раньше, и больше вопросов, чем ответов в конце.
Симулятор ходьбы, который также является любовным письмом к фильму "Нечто", перенося его смесь натуралистического реализма и ужаса в безупречно воссозданную нефтяную вышку в Северном море 1970-х годов.
Still Wakes The Deep, возможно, и не задержится надолго, но на протяжении всего времени действия будет держать вас в железной хватке. В игре явно прослеживается вдохновение классикой фильмов ужасов, таких как "Чужой" и "Нечто", и нам очень понравилось наблюдать за тем, как эти вдохновения воплощаются в детализированных декорациях и персонажах. Возможно, это не самый увлекательный игровой процесс на PS5, но The Chinese Room разумно закладывает прочный фундамент в лице Beira D и ее многочисленного персонала, который будет держать вас в напряжении еще долго после того, как пройдут титры.
Жду с нетерпением
Атмосфера Нечто это именно то, чего я давно ждал. В кино не могут такое передать сейчас, зато в игре есть
Наподобие Alien: Isolation будет ?
Увы, но нет, скорее layers of fear