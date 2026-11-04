Авторы Stip назвали дату выхода головоломки с меняющимися правилами

Бельгийский разработчик Sam Agten, работающий под именем SixtyFour, объявил дату выхода Stip — необычной головоломки с числами, в которой игрокам предстоит самостоятельно открывать правила решения задач. Новый трейлер показали во время Point & Click Showcase.

На первый взгляд всё просто: нужно распределять числа по точкам, ориентируясь на заданные ограничения. Однако не все правила объясняются напрямую, а некоторые головоломки ведут себя совсем не так, как ожидаешь. Игрокам придётся экспериментировать, проверять гипотезы и искать скрытые закономерности. Задачи объединены в комнаты-лабиринты, где также спрятаны секреты, дополнительные механики и подсказки.

Полная версия Stip выйдет 20 января 2027 года на PC. Игра будет доступна в Steam, а бесплатную демоверсию уже можно опробовать. Другие платформы пока не заявлены.