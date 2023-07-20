Пошаговая ролевая игра Stolen Realm получила обновление с roguelike режимом ©

Разработчик инди-игр из Лос-Анджелеса (США) Burst2Flame сегодня объявил о выпуске обновления «Roguelike Mode» для своей пошаговой тактической RPG Stolen Realm, которое уже доступно для ПК в раннем доступе Steam.

Новый режим Roguelike в Stolen Realm — это динамичная версия игры, в которой вы можете смешивать и сочетать сборки, которые просто невозможны в традиционной кампании. После каждой битвы вы получаете уровень, выбираете случайный навык и случайный предмет из набора вариантов. Враги, боссы и события также выбираются случайным образом, что делает каждое прохождение уникальным. Вечная смерть — единственный вариант, но даже если вы потерпите неудачу, каждое прохождение будет способствовать постоянному разблокированию новых персонажей и пассивных навыков для ваших будущих прохождений. Более тяжелые испытания ждут тех, кто желает большей славы.

Новое обновление также добавляет систему боевых выпадений, в которой бонусы, включающие бонусы к урону, сокращение времени восстановления и многое другое, будут появляться во время битвы. Обновление представляет новую систему публичного лобби, которая позволяет вам присоединяться к играм других людей, не будучи их другом в Steam, и добавляет в игру полную поддержку контроллера.

Stolen Realm использует глубокую тактическую систему ролевых игр, таких как Divinity: Original Sin, и придает ей уникальную изюминку. Одновременные ходы позволяют всем членам команды игрока и противника выполнять свои действия одновременно, создавая виды быстрых столкновений, которые вы обычно видите в ролевых играх, не жертвуя стратегическим богатством, которое любят поклонники пошаговых ролевых игр.

Stolen Realm в настоящее время находится в раннем доступе и должна быть выпущена на ПК, Switch и Xbox в 2023 году.