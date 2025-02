Для необычной тактической стелс-адвенчуры The Stone of Madness от создателей Blasphemous вышло первое большое обновление

Сегодня состоялся выход первого патча для The Stone of Madness. Разработчики прочитали все комментарии и собрали все отзывы, которые игроки так любезно предоставили. Но все же это всего лишь First Patch. Таким образом, они сосредоточили это обновление на решении только самых неотложных вопросов и только тех, которые можно было бы адекватно исправить своевременно. Есть некоторые функции, которых вы не найдете в этом патче, например, меню привязки клавиш. Но не волнуйтесь, так как они будут добавлены в следующем патче вскоре, как только они должным образом их протестируют и смогут придумать достойное название для этого обновления.

Краткое содержание патча:

Решено более 150 вопросов.

Улучшена навигация для игроков и NPC.

Улучшенное управление мышью.

Улучшение общей производительности.

Улучшенная навигация по меню.

Добавлены некоторые функции обратной связи и повышения качества жизни.

Сбалансированы определенные навыки, которые было неинтересно использовать.

Добавлена ​​новая графика, визуальные эффекты и анимация.

Более подробнее можно прочитать на странице новостей игры