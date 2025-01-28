Состоялся релиз необычной тактической стелс-адвенчуры The Stone of Madness от создателей Blasphemous

Tripwire Presents и студия The Game Kitchen, известная своими проектами Blasphemous и Blasphemous 2, выпустили новую игру — The Stone of Madness. Эта тактическая стелс-адвенчура доступна на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а на ПК проект выйдет в ближайшие часы.
Действие игры разворачивается в испанском монастыре XVIII века, превращённом в сумасшедший дом и тюрьму инквизиции. Игрокам предстоит управлять пятью заключёнными, которые разрабатывают план побега, борясь с внутренними страхами и сохраняя рассудок.
Ключевые особенности:
- Побег из монастыря: Исследуйте локации, находите инструменты и избегайте обнаружения инквизицией.
- Управление безумием: У каждого персонажа свои травмы и фобии, влияющие на их психическое состояние.
- Два пути побега: Уникальные планы действий с дневным и ночным циклами, создающими разные сценарии.
- Художественный стиль: Ручная анимация и изометрическая перспектива вдохновлены картинами Франсиско Гойи.
а игры нормальные будут? такое даже на мобилках выпускать зашкварно, не то, что на пк. разрабам быстрее бы наклепать кучу этих рисованных, пиксельных игр и в темпе грести бабло, вместо того, чтобы подумать, чем можно удивить игроков.