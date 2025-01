Состоялся релиз необычной тактической стелс-адвенчуры The Stone of Madness от создателей Blasphemous

Tripwire Presents и студия The Game Kitchen, известная своими проектами Blasphemous и Blasphemous 2, выпустили новую игру — The Stone of Madness. Эта тактическая стелс-адвенчура доступна на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, а на ПК проект выйдет в ближайшие часы.

Действие игры разворачивается в испанском монастыре XVIII века, превращённом в сумасшедший дом и тюрьму инквизиции. Игрокам предстоит управлять пятью заключёнными, которые разрабатывают план побега, борясь с внутренними страхами и сохраняя рассудок.

Ключевые особенности: