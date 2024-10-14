Тактическое стелс-приключение The Stone of Madness выходит 28 января 2025 г. на ПК и консолях

Tripwire Presents, издательское подразделение Tripwire Interactive, сегодня объявило, что The Stone of Madness выйдет в цифровом формате на Windows PC в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 28 января 2025 г.

Предстоящая тактическая стелс-приключенческая игра, разработанная The Game Kitchen примет участие в Steam Next Fest, который пройдет с 14 по 21 октября, предоставляя геймерам возможность опробовать ее, пройдя многочасовой пролог игры. Издатель также выпустил анимированный вступительный трейлер игры, чтобы помочь игрокам подготовиться к их путешествию в безумие, предлагая стилизованное введение к пяти уникальным заключенным с недостатками и их смелым планам побега из несправедливого заключения.

The Stone of Madness — это тактическая стелс-приключенческая игра, действие которой происходит в испанском сумасшедшем доме конца 18 века, представленная великолепными, созданными вручную, вдохновленными эпохой произведениями искусства. Расположенный в Пиренеях, старый иезуитский монастырь является домом как сумасшедшего дома, так и инквизиторской тюрьмы; пять таинственных персонажей были заключены в его стенах под разными предлогами. Страдая от жестокого наказания, безумия и отчаяния, они вскоре разработают план побега из этого места и его злых обитателей, полагаясь друг на друга, чтобы противостоять своим самым глубоким страхам.