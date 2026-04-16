В Epic Games Store началась бесплатная раздача тактической стратегии The Stone of Madness

В цифровом магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача. Прямо сейчас игроки могут пополнить свои библиотеку тактической стратегией The Stone of Madness. Для этого нужно перейти на страницу игры и нажать "Получить". Игра доступна в России. Раздача продлится до 23 апреля, после чего ее сменит метроидвания DOOMBLADE.

The Stone of Madness - это изометрическая тактическая стелс-стратегия в духе культовых "Коммандос". Игру разработала испанская студия The Game Kitchen (создатели серии Blasphemous), а ее релиз состоялся в январе 2025 года.

Игроку предстоит управлять группой из пяти заключенных, заточенных в монастыре, где под видом лечения душевнобольных применяют жестокие пытки. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые помогают обманывать фанатичных священников и безжалостных стражников. Однако беглецам придется бороться не только с охраной, но и с собственной психикой, которая может подвести в самый ответственный момент. В Steam игра получила 76% положительных отзывов.