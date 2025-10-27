ЧАТ ИГРЫ
Stone Simulator Just Be a Rock 19.08.2025
Симулятор, Инди
1 1 оценка

В симулятор камня Stone Simulator добавили мультиплеер

Simple Jack Simple Jack

Теперь можно лежать на земле вместе с другом

В медитативный симулятор камня Stone Simulator добавили мультиплеер. Теперь геймеры могут создавать сессию до 4 человек, чтобы каждый мог просто лежать на земле и ничего не делать.

Да, теперь можно просто... быть вместе. А еще я научился двигаться... или «телепортироваться»: я еще не разобрался. В сетевом режиме можно сменить место, где ты лежишь — всего лишь нажми «E». Если сделаешь это десять раз, тебя ждет новая ачивка. А вторая появится, если создашь или присоединишься к лобби — в поисках смысла бытия, конечно же.

В Stone Simulator необходимо стать обычным камнем, который наблюдает за изменяющимся миром. В игре есть разные сезоны, а если ничего не делать целых 10 лет, то геймеру выдают достижение «Экзистенциальный кризис». У Stone Simulator 92% положительных отзывов в Steam, а пользователи назвали геймплей симулятора «необычным».

Ты лежишь тут 4 миллиарда лет. И пролежишь еще примерно столько же, пока Солнце не станет красным гигантом и не проглотит тебя вместе с Землей. Осознай эту массу времени. Торопиться некуда, созерцай окружающий мир, побудь философом, пойми, как мелки и мимолетны окружающие тебя события.
Прикольная игра, наблюдаешь как меняется мир, слушаешь монолог камня с тобой, графика топ, а еще круто, что есть кооператив.
Это лучшее, что я встречал в Steam за последнее время. Кайф. Единственная игра, о покупке которой не жалею. Разработчики, вы супер!

Купить Stone Simulator можно в Steam за 87 рублей: в честь добавления мультиплеера на игру действует скидка 30%. Симулятор переведен на русский язык.

Комментарии:
Rio17

Симулятор камня на который постоянно мочится собака :)

2
Wolfenstein

апогей инди кала очередной ! такие проекты действительно толкают индустрию вперед !

2
Alex40001

я вообще думал это ммо или это другая игра

Brainstoun

Ничего тупее и бредовее, не видел и не слышал...

dirty bat

а симуляторы воды и воздуха были??