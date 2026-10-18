Stonefeather зовёт в полёт: демоверсия уже доступна в Steam

Студия ACGames представила новый трейлер Stonefeather — атмосферной приключенческой игры об исследовании загадочного мира с помощью полета. Одновременно с публикацией ролика разработчики выпустили бесплатную демоверсию, которая уже доступна в Steam.

Главным героем Stonefeather станет необычная птица, рожденная из камня. Ей предстоит отправиться в путешествие по мистическим землям, освоить искусство полета и выполнить важную задачу — вернуть ветер в мир, который лишился его движения.

Основу игрового процесса составят свободное перемещение по воздуху, исследование живописных локаций и постепенное освоение механики управления полетом. Игрокам придется научиться чувствовать движение своего персонажа, преодолевать препятствия и находить пути через загадочные территории.

Новый трейлер демонстрирует красочные пейзажи, плавные воздушные маневры и необычную атмосферу приключения. Судя по представленным кадрам, разработчики делают ставку на ощущение свободы, красоту окружающего мира и удовольствие от самого процесса полета.