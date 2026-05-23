Разработчики шахматного соулслайка Stonemachia опубликовали финальный трейлер перед релизом

Итальянская инди-студия Crossfall Games представила релизный трейлер своего проекта под названием Stonemachia. Этот мрачный приключенческий экшен с элементами жанра соулслайк готовится к выходу на ПК в сервисе Steam уже 26 мая 2026 года.

Игрокам предстоит взять на себя роль Зефира, маленькой шахматной пешки, способной трансформироваться в другие фигуры. Главный герой отправляется в опасное путешествие по гибнущим землям под названием Медхелан, которые оказались во власти Чумы Ангелов. Визуальный стиль игры и противники вдохновлены классическим итальянским искусством, старинной архитектурой и национальным фольклором.

1 из главных геймплейных механик проекта станет возможность использовать защитную экипировку и щит, чтобы своевременно парировать атаки оживших статуй и других опасных врагов. По словам разработчиков, успешная защита позволит совершать контратаки и задействовать скрытые способности доспехов. Всего для перевоплощения будут доступны 4 основные шахматные фигуры, каждая из которых обладает уникальным набором приемов и стилем ведения боя.

Разработкой проекта руководил геймдизайнер Иван Маэстри, который начинал создание игры самостоятельно в 2022 году, а позже сформировал небольшую команду Crossfall Games. Ограниченный бюджет не позволил авторам подготовить релиз на других платформах, поэтому изначально Stonemachia будет доступна только пользователям персональных компьютеров. В случае успешных продаж на этой платформе разработчики планируют выпустить игру на консолях и добавить переводы на другие языки. На момент выхода в игре также будет доступна демоверсия, в которой игроки могут опробовать базовые механики на 2 локациях и сразиться в режиме арены.