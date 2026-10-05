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Stoneshard 06.02.2020
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези, Подземелья, Рогалик
8.1 349 оценок

Авторы Stoneshard заменят однообразные задания на динамичные поручения, которые оживят мир игры

butcher69 butcher69

Разработчики хардкорной RPG Stoneshard рассказали о новой системе поручений, которая должна заменить статичные задания формата «принеси-подай» в поселениях Осбрук и Манншир. Новый тип активности призван сделать исследование мира более осмысленным и добавить больше взаимодействий с жителями.

В отличие от контрактов, которые отправляют игроков в подземелья для выполнения крупных задач, поручения будут связаны с ближайшими окрестностями поселений. Игрокам предстоит искать логова, исследовать пещеры, охотиться на разбойников и помогать жителям решать локальные проблемы. Такие задания рассчитаны на более короткие вылазки и должны стать способом быстрее заработать деньги или повысить репутацию.

По словам разработчиков, новая система решает сразу несколько проблем. Она должна разбавить привычный цикл «контракт — возвращение в поселение — новый контракт», дать больше причин изучать поверхность карты и превратить обычных NPC из простых торговцев в полноценных участников жизни мира.

Поручения будут появляться двумя способами: через течение времени и благодаря различным ситуациям в поселениях. Например, во время охотничьего сезона торговцы могут попросить добыть трофеи, паломники — собрать редкие растения, а проблемы с поставками могут привести к заданию по возвращению украденного груза.

Всего разработчики подготовили пять основных типов поручений: сбор ингредиентов, поиск растений, зачистка логов, охота за головами и возвращение грузов. При этом задания не требуют заранее собирать случайные предметы в инвентаре: необходимые ресурсы будут находиться в конкретных местах или будут представлены уникальными объектами.

Выполнение поручений также сможет влиять на состояние поселений. Успешная охота на разбойников или возвращение груза поможет справиться с экономическими проблемами и временно улучшить ситуацию в регионе. При этом задания будут иметь ограниченный срок действия, а повторное появление одинаковых поручений будет ограничено.

Разработчики Stoneshard продолжают постепенно расширять живость игрового мира, делая акцент не только на выживании и боях, но и на ощущении путешествия по опасному средневековому королевству. Новая система поручений должна стать одним из ключевых изменений, которые помогут сделать каждую вылазку менее предсказуемой.

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