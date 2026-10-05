Авторы Stoneshard заменят однообразные задания на динамичные поручения, которые оживят мир игры

Разработчики хардкорной RPG Stoneshard рассказали о новой системе поручений, которая должна заменить статичные задания формата «принеси-подай» в поселениях Осбрук и Манншир. Новый тип активности призван сделать исследование мира более осмысленным и добавить больше взаимодействий с жителями.

В отличие от контрактов, которые отправляют игроков в подземелья для выполнения крупных задач, поручения будут связаны с ближайшими окрестностями поселений. Игрокам предстоит искать логова, исследовать пещеры, охотиться на разбойников и помогать жителям решать локальные проблемы. Такие задания рассчитаны на более короткие вылазки и должны стать способом быстрее заработать деньги или повысить репутацию.

По словам разработчиков, новая система решает сразу несколько проблем. Она должна разбавить привычный цикл «контракт — возвращение в поселение — новый контракт», дать больше причин изучать поверхность карты и превратить обычных NPC из простых торговцев в полноценных участников жизни мира.

Поручения будут появляться двумя способами: через течение времени и благодаря различным ситуациям в поселениях. Например, во время охотничьего сезона торговцы могут попросить добыть трофеи, паломники — собрать редкие растения, а проблемы с поставками могут привести к заданию по возвращению украденного груза.

Всего разработчики подготовили пять основных типов поручений: сбор ингредиентов, поиск растений, зачистка логов, охота за головами и возвращение грузов. При этом задания не требуют заранее собирать случайные предметы в инвентаре: необходимые ресурсы будут находиться в конкретных местах или будут представлены уникальными объектами.

Выполнение поручений также сможет влиять на состояние поселений. Успешная охота на разбойников или возвращение груза поможет справиться с экономическими проблемами и временно улучшить ситуацию в регионе. При этом задания будут иметь ограниченный срок действия, а повторное появление одинаковых поручений будет ограничено.

Разработчики Stoneshard продолжают постепенно расширять живость игрового мира, делая акцент не только на выживании и боях, но и на ощущении путешествия по опасному средневековому королевству. Новая система поручений должна стать одним из ключевых изменений, которые помогут сделать каждую вылазку менее предсказуемой.