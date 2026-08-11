Stonewards вышла в ранний доступ: кооперативный рогалик о гномах, которые добывают ресурсы и защищают крепость

В Steam состоялся релиз Stonewards в раннем доступе — кооперативного экшена, объединяющего элементы шутера от первого лица, roguelite и Tower Defense. Играть можно в одиночку или вчетвером, а основной игровой цикл строится вокруг чередования вылазок за ресурсами и обороны крепости от наступающих орд монстров.

Игроки берут под управление отряд боевых гномов, отправляющийся на сигналы бедствия из соседних королевств. Каждая миссия начинается в крепости, оказавшейся на грани уничтожения. Пока очередная волна врагов не достигла стен, героям приходится искать ресурсы, улучшать оборону и готовиться к следующей атаке.

После отражения волны гномы отправляются в процедурно генерируемые шахты и тоннели. Там можно добывать руду, редкие металлы и драгоценные камни, однако задерживаться слишком долго опасно: приближение новой атаки сопровождается звуком горна, после которого необходимо успеть вернуться в цитадель.

Добытые материалы используются для изготовления стрел, ремонта стен и создания различных ловушек. Кроме того, каждый забег предлагает случайные roguelite-улучшения, способные изменить характеристики героев и самой крепости. Таким образом, развитие отряда напрямую связано с тем, насколько эффективно игроки распоряжаются ограниченным временем между сражениями.

Оборона постепенно усложняется. Если монстрам удаётся прорвать внешние рубежи, отряду приходится отступать во внутренние дворы и продолжать бой уже там. Полное уничтожение цитадели означает провал миссии, поэтому игрокам необходимо постоянно балансировать между поиском ресурсов и укреплением обороны.

Stonewards поддерживает кооператив для одного-четырёх игроков с масштабируемой сложностью противников. Процедурная генерация меняет устройство шахт и набор доступных улучшений от забега к забегу, благодаря чему прохождения не должны полностью повторять друг друга.

Разработчики уже представили дорожную карту развития игры. До конца лета планируется добавить наёмников, новое оружие, кольца и фолианты улучшений, а также еженедельные таблицы лидеров и исправления ошибок. В четвёртом квартале 2026 года появится новая карта с монстрами и боссами, два персонажа и дополнительные рецепты крафта.

В первом квартале 2027 года Stonewards получит кастомизацию героев и скины, ещё двух персонажей и рыбалку на озере. Во втором квартале разработчики планируют выпустить ещё одну карту с новыми противниками и боссами, добавить сразу четырёх персонажей и провести дополнительную полировку игры.

На старте Stonewards продаётся в Steam со скидкой 10%. Специальное предложение действует до 25 августа.