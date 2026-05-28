Storebound выходит из раннего доступа 16 июля - кооперативный хоррор превращает торговый центр в ловушку

Кооперативный хоррор-головоломка Storebound готовится покинуть ранний доступ: релиз полной версии на ПК в Steam назначен на 16 июля, сообщили разработчики из Embers. На первый взгляд — ещё один инди-хоррор, но по описанию игра скорее пытается давить не скримерами, а ощущением тотальной дезориентации.

Действие разворачивается в проклятом гипермаркете, где игрокам (от 1 до 3 человек) нужно работать вместе, чтобы выбраться наружу. Идея звучит почти буднично, но именно в деталях игра начинает выделяться: магазин буквально «охотится» на посетителей, реагирует на шум, отключает свет и заставляет команду постоянно балансировать между координацией и тишиной.

Особое внимание разработчики уделяют коммуникации. Голосовой чат с эффектом присутствия и рации становятся не просто удобством, а частью выживания — можно кричать другу из другого отдела или передавать кодовые последовательности, рискуя при этом привлечь внимание сущностей, скрывающихся в темноте. В такие моменты Storebound скорее напоминает социальный эксперимент, чем классический хоррор.

По мере прохождения игроки сталкиваются с системой рассудка: гипермаркет «ломает» восприятие, заставляя сомневаться в том, что реально. Добавьте сюда ограниченные батарейки для фонариков, вентиляционные шахты для побега и случайную генерацию предметов — и становится понятно, что стабильной опоры здесь не будет.

Сейчас игра уже включает первые четыре эпизода, а последующие будут добавляться бесплатно. Полная версия должна закрепить историю, но даже в текущем виде Storebound выглядит как один из тех проектов, где главное не сюжет, а процесс коллективного выживания в пространстве, которое будто специально создано, чтобы вы потерялись.

И в этом есть любопытная идея: обычный торговый центр, знакомый и безопасный в реальности, здесь превращается в место, где даже шаг в сторону может стать ошибкой с последствиями для всей команды.