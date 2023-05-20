Приключенческая ретро-научно-фантастическая визуальная новелла Stories from Sol: The Gun-Dog получила демоверсию ©

Издатель Astrolabe Games и разработчик Space Colony Studios выпустили демо-версию приключенческой ретро-научно-фантастической визуальной новеллы Stories from Sol: The Gun-Dog для ПК в Steam.

Stories from Sol: The Gun-Dog — это приключенческая визуальная новелла в духе классических игр для PC-9800. Благодаря винтажной эстетике зеленого экрана Space Colony Studios стремится создать «современную» игру, которая источает атмосферу ретро во всех отношениях, от текста до визуальных эффектов. Когда юпитерианский патрульный корабль плывет во тьме среди звезд, игроки почувствуют себя участниками научно-фантастического приключения 80-х, разгадывая тайну, в которой они оказались.

Планетарный Календарь 214. Прошло четыре года после окончания Солнечной Войны. Наш главный герой, травмированный гибелью своих товарищей по команде на войне, переназначен на юпитерианский патрульный корабль Gun-Dog, который отправляется с приказом исследовать таинственные сигналы, исходящие с края юпитерианского пространства. Экипаж Gun-Dog не знает, что глубоко в звездном океане маячит новая опасность, угрожающая не только Gun-Dog, но и всему ее экипажу.

Возьмите на себя роль офицера службы безопасности Gun-Dog, пытаясь спасти корабль от неизвестного нападавшего, одновременно преодолевая паранойю, заговоры и вендетты, которые вспыхивают среди экипажа. Когда дух товарищества разваливается, сможете ли вы преодолеть ожидающие вас испытания?

Stories from Sol: The Gun-Dog выйдет на ПК в Steam в 2023 году.