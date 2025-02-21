Уникальный визуальный роман Stories from Sol: The Gun-Dog в стиле PC-98, вдохновлённым аниме-меха 80-х выходит в релиз

В конце 80-х годов игры на персональных компьютерах NEC PC-9800 в Японии заняли свою особую эстетическую нишу. Они часто отличались ограниченной цветовой палитрой и высококачественным пиксельным оформлением, которое стало ассоциироваться с визуальными новеллами той эпохи.

«Истории от Сола: Собака-пулемётчик» стремится точно воссоздать этот образ с помощью очаровательно хрустящих пиксельных изображений и высококачественных спрайтов. Она не скрывает своего вдохновения и позиционирует себя как «любовное письмо ретро-аниме и научной фантастике 80-х» в «духе классических игр для PC-9800».

Space Colony Studios стремится к «исторической достоверности» во всём: от того, как текст отображается на экране, до визуальных эффектов. В игре используется схема управления, которая будет знакома поклонникам «укажи и щёлкни». Вы исследуете окружающее пространство, взаимодействуете со своей командой и решаете головоломки. Вам также нужно будет обращать внимание на то, что говорит ваша команда, и искать предметы, которые будут продвигать сюжет.

Сюжет немного сложнее, чем становление героем и спасение мира. В будущем люди ведут войну, и вы играете за того, кто видел ужасы войны своими глазами. После окончания четырёхлетней Солнечной войны, во время которой вы потеряли свою прежнюю команду, вас переводят на должность офицера безопасности на патрульный корабль под названием «Пулемёт».

Вас отправляют исследовать загадочные сигналы, поступающие, кажется, с края космоса. Конечно, ситуация постепенно накаляется. В зависимости от вашего выбора вы можете открыть для себя несколько путей и концовок.