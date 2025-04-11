Slitherine анонсировали Stormbinders - пошаговую стратегию в стиле Героев

Stormbinders – пошаговая стратегия от Destructive Creations и Innominate Games под издательством Slitherine. Основная идея дизайна заключается в том, чтобы предложить ностальгирующих по «Героям» игрокам знакомый геймплей и добавить в него несколько новых, инновационных сюрпризов.

Игра совместит в себе классические пошаговые битвы с исследованием глобальной карты, на которой придётся побороться за выживание в условиях хаотических магических штормов. По словам разработчиков, процедурно генерируемая погода заставит игроков постоянно адаптировать свою тактику. Успех на поле боя будет зависеть от состава армии, позиционирования и заклинаний в наличии.

Stormbinders предложит эпическую однопользовательскую кампанию, в которой можно будет выбрать героя и пройти по истории, наполненной героизмом, невероятными альянсами и предательствами. Мультиплеер при этом не заявлен.

Дата выхода Stormbinders пока что не объявлена. Страница в Steam уже доступна.