Slitherine анонсировали Stormbinders - пошаговую стратегию в стиле Героев

Stormbinders – пошаговая стратегия от Destructive Creations и Innominate Games под издательством Slitherine. Основная идея дизайна заключается в том, чтобы предложить ностальгирующих по «Героям» игрокам знакомый геймплей и добавить в него несколько новых, инновационных сюрпризов.
Игра совместит в себе классические пошаговые битвы с исследованием глобальной карты, на которой придётся побороться за выживание в условиях хаотических магических штормов. По словам разработчиков, процедурно генерируемая погода заставит игроков постоянно адаптировать свою тактику. Успех на поле боя будет зависеть от состава армии, позиционирования и заклинаний в наличии.
Stormbinders предложит эпическую однопользовательскую кампанию, в которой можно будет выбрать героя и пройти по истории, наполненной героизмом, невероятными альянсами и предательствами. Мультиплеер при этом не заявлен.
Дата выхода Stormbinders пока что не объявлена. Страница в Steam уже доступна.
Анимация настолько дно что даже не смешно
больше героев хороших и разных
Вроде выглядит прикольно, но анимации как в браузерке из нулевых - все портят.
Отсутствие мультиплеера опять же не на пользу такой игре идет, особенно в наше время.
Отдельный вопрос по оптимизону - куда там 16 гигов оперативки уходит с такими анимациями?
Стиль графики ужасен. Ну могли как 2 герои сделать хоть.
Я так и не понял кто эти слизерины, вылезли из ниоткуда когда стратегией по терминатору занимались наши cats who play, но потом им стали слизерины, что намекает о том, что это они же, просто за бугром. Но наверное это хорошо, что концов не найти и игры выпускаются.
при этом в разрабах destructive creations - создатели hatred и war mongrels, каждый проект вызывал лютый интерес, но по факту игры получались в лучшем случае середняк.