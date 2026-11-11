Состоялся выход кооперативного симулятора выживания Stormforge в раннем доступе Steam

Студия Roboto Games выпустила в ранний доступ Steam кооперативный симулятор выживания с открытым миром под названием Stormforge. Проект предлагает процедурно генерируемую карту Сораны площадью 75 квадратных километров, рассчитанную на одиночное прохождение или команду до 8 участников. Игра продается со стартовой скидкой 15% за 756 рублей при базовой стоимости 890 рублей. Весь накопленный прогресс из бесплатной демоверсии переносится в релизную сборку без потерь.

Главной особенностью выживача стала концепция магических бурь, устроенных по принципу динамических подземелий прямо в открытом мире. Игрокам противостоят смерчи-охотники, способные преследовать отряды и швырять во все стороны валуны, деревья и агрессивных существ. Для лавирования в воздушных потоках используется планер, а рассеять катаклизм можно разрушением кристаллов в центре аномалии. В стартовой версии доступно 4 типа опасных штормов, 3 уникальных биома и 3 масштабные битвы с боссами.

Мы выпускаем Stormforge в ранний доступ, поскольку это глубоко системная игра с открытым миром, процедурной генерацией и совместным многопользовательским режимом. Чтобы сделать игру максимально качественной, для нас крайне важны отзывы сообщества.

- Roboto Games, разработчики проекта

Ролевая система содержит 5 классов с возможностью комбинации свыше 100 умений. Строительство включает 6 наборов конструкций, среди которых присутствуют круглые полы и изогнутые стены. Пользователи и обозреватели обратили внимание на снижение рутины: ресурсы для крафта автоматически расходуются прямо из ящиков на базе, экипировка ремонтируется бесплатно в один клик, а сундуки в руинах генерируют индивидуальную добычу для каждого компаньона.

Пользовательские отзывы в Steam стартовали с положительной отметки в 80%. Игроки называют новинку смесью Valheim и The Legend of Zelda с элементами Enshrouded, но критикуют сырость некоторых аспектов. В жалобах упоминаются мерцание крон деревьев по ночам, просадки кадровой частоты, жесткая боевая система без кадров неуязвимости и повторяющиеся шаблонные поселения. Разработчики уже выпустили экстренный хотфикс, устранивший блокировку прогрессии с рудным экстрактором, и временно убрали технологию DLSS до исправления ошибок.

Обновленное лицензионное соглашение EULA при первом запуске содержит категорический запрет на тренировку моделей искусственного интеллекта на материалах игры. Авторы также встроили официальный редактор уровней с поддержкой Мастерской Steam для пользовательских модификаций. Период раннего доступа рассчитан примерно на 1 год, а после релиза версии 1.0 с четвертым горным биомом базовая цена проекта возрастет.