Ставка на хаос и кооператив: Stormforge идёт в ранний доступ в этом году с амбициями обновить жанр выживания

Roboto Games представила новый геймплей Stormforge и подтвердила: игра выйдет в раннем доступе в 2026 году на ПК. Проект делает ставку на кооператив до восьми человек и необычную механику магических бурь, которые не просто усложняют жизнь, а формируют сам игровой процесс.

Штормы здесь — ключевая идея: они приносят редкие ресурсы, но одновременно создают хаотичные и опасные условия вроде торнадо и песчаных бурь. Это выглядит как попытка освежить знакомую формулу выживания, где обычно всё сводится к сбору ресурсов и строительству базы.

Разработчики также делают упор на гибкость: классы можно комбинировать, а процедурная генерация и поддержка модов обещают почти бесконечную вариативность. В теории это сильный ход — именно пользовательский контент часто продлевает жизнь таким играм.

Однако ранний доступ — всегда риск. Подобные проекты нередко стартуют сырыми и долго ищут баланс. Если Stormforge сумеет быстро нарастить контент и удержать интерес, у неё есть шанс занять свою нишу среди кооперативных выживалок.