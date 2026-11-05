Stormforge раскрыли инструменты для моддинга - создание островов и не только

Roboto Games показала инструменты моддинга для Stormforge — кооперативной survival-crafting игры с открытым миром. Они позволяют создавать новые точки интереса, настраивать поведение врагов и менять наполнение островов.

В Stormforge игрокам предстоит выживать среди магических штормов и охотящихся торнадо: от них можно спасаться или использовать их ветер, чтобы добираться до новых земель. Победы над боссами открывают классы, а построенный дом нужно подготовить к следующей буре.

Особенностью игры станут возможности для пользовательского контента, включая собственные локации и правила поведения противников.

Stormforge выйдет в раннем доступе на PC 10 ноября 2026 года.