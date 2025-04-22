Апдейт 0.4.0 для Stormgate. Разработчики представили полностью переработанную кампанию и обновленный визуальный стиль

Летом прошлого года Stormgate от ветеранов Blizzard вышла в ранний доступ, и этот релиз по итогу обернулся провалом и тонной критики. С игрой буквально все было не так – вторичная кампания, пластиковая графика, куцый совместный режим.

Были предположения, что студия Frost Giant закроется, однако этого не случилось. Наоборот: гиганты продолжают трудиться над своим детищем. Во вторник для Stormgate выйдет патч 0.4.0 с переработанной сюжетной кампанией и обновленным визуальным стилем.

Обновленная кампания:

FGS переделали первые 6 миссий. В кампании теперь новый сюжет, новые синематики, новый дизайн... В общем, все новое. И поиграть за персонажей Blockade и Ryker теперь можно в большем количестве миссий. Как и раньше, пройти первые 3 миссии можно бесплатно.

Также в новой кампании: новая озвучка героев, новые арты, новая кастомизация героев, новые модели героев и юнитов, обновленный экран статистики после миссий и другие улучшения.

В кампанию добавили хаб между миссиями – в этой локации можно общаться с персонажами, прокачивать армию, исследовать артефакты, хранить найденные в ходе миссий предметы.

Героев теперь набирают опыт и прокачиваются.

Главный персонаж Амара получила обновленный набор способностей.

Обновленный мультиплеер:

Разработчики освежили баланс новым апдейтом и сделали ladder reset.

Обновлены модели некоторых юнитов, героев и NPC.

Визуальный стиль игры теперь более серьезный и мрачный.

Искусственный интеллект стал более умным.

Звуки гибели юнитов стали более серьезными и заметными (касается, понятное дело, и кампании).

А вот совместный режим никаких геймплейных обновлений не получил и на данный момент вообще находится в "замороженном" состоянии (поэтому даже модели юнитов там старые, в отличие от обновленного мультиплеера). Единственное обновление коопа это уменьшение времени, которое требуется на максимальную прокачку одного персонажа, с примерно 24 часов до примерно 18,5 часов.

Также в апдейте содержится множество обновлений для качества жизни.

Разработка Stormgate по-прежнему далека от завершения, версия 0.4.0 это и близко не финальный продукт. Однако можно предположить, что если бы игра вышла в ранний доступ в таком виде, в каком она находится сейчас, прием со стороны аудитории был бы куда более теплый.

На данный момент аудитория у игры в Steam очень маленькая. Кто-то разочаровался в игре, а кто-то разумно просто решил спокойно дождаться момента, когда Frost Giant Studios наконец-то все доделают. И, возможно, это самое правильное решение на данный момент.