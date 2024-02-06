Демо-версия стратегии Stormgate получила поддержку NVIDIA DLSS 3

В самом разгаре новый фестиваль Steam Next Fest, на котором представлено множество интересных демоверсий, в том числе Stormgate.
Стратегическая игра в реальном времени, разрабатываемая в Frost Giant Studios, командой, созданной бывшими сотрудниками Blizzard. Среди её различных функций — добавление сетевого кода отката, который обычно является прерогативой файтингов, но, по-видимому, также полезен для стратегий в реальном времени.
В декабре Stormgate провела масштабную кампанию на Kickstarter, достигнув своей базовой цели менее чем за пятнадцать минут и завершив ее с пожертвованиями сообщества в размере 2,38 миллиона долларов.
Теперь игроки могут, наконец, оценить игру с помощью недавно выпущенной демо-версии, и NVIDIA заявляет, что RTS уже поддерживает NVIDIA DLSS 2 (суперразрешение) и NVIDIA DLSS 3 (генерация кадров) для повышения производительности. Последнее, конечно, предназначено для владельцев видеокарт серии GeForce RTX 40.
По данным Frost Giant Studios, демо-версия Stormgate (которая также доступна через облачную платформу NVIDIA GeForce NOW) предоставляет доступ к текущей стадии закрытого бета-тестирования под кодовым названием «Elephant». Разработчики также предупредили, что это ранний предварительный просмотр, поэтому пользователям следует ожидать наличия ресурсов-заполнителей, неоптимизированной производительности и всего двух игровых фракций (третья будет раскрыта в ближайшие месяцы). Запуск раннего доступа Stormgate в настоящее время запланирован на середину 2024 года.
Какой вообще смысл в фг если минимальная 4060 потянет такой графон даже в 4к без фг?)
Такой графон 8600gt потянет.)
Них#я.
Установил, поиграл, удалил, зашел в СК2.
Как игра то ?
Как старкрафт 2.
Калька с SC, при том без изюминки, без харизмы и не понятно зачем и кому это нужно. Мимо.