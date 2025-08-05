Обновлённая дорожная карта Stormgate: улучшение кооператива, новый контент кампании и расширенные инструменты редактора

Согласно недавно опубликованной дорожной карте от разработчиков Frost Giant Studios, официальный запуск Stormgate в Steam 5 августа — это не конец, а начало долгосрочного внедрения новых функций, контента и инструментов.

Обновление разделено на три этапа: что входит в первую кампанию, что появится в ближайшем будущем и что будет на горизонте.

В настоящее время игроки могут рассчитывать на завершение полной кампании Ashes of Earth Vanguard, а также на новые достижения в Steam, схватки Challenger и систему развития игроков. Альфа-версия редактора ландшафта уже доступна в Sigma Labs, и изменения в небесной экономике также являются частью этой фазы.

Следующие новости: режим Team Mayhem, который сейчас находится в Sigma Labs, и альфа-версия редактора игры с возможностью редактирования данных и триггеров. Новые юниты, дополнительные обновления фракций Небесных, улучшения звука и расширенная поддержка схваток ИИ — всё это в разработке.

В дальнейшем Stormgate планирует серьёзную переработку кооперативного режима и официальный запуск Team Mayhem. Также запланированы поддержка кооперативной кампании Ashes of Earth, новая кампания Infernal Host, полная поддержка редактора и экосистемы пользовательских игр, а также отборочные матчи ИИ через Proving Grounds. Также в разработке находятся дополнительные бесплатные миссии кампании.

Frost Giant, включающая в себя PvE, схватки и инструменты редактора, похоже, ориентирована как на любителей, так и на любителей соревновательных стратегий в реальном времени. Пока что посыл ясен: запуск, возможно, уже завершён, но война только начинается.