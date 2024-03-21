Разработчики духовного наследника Starcraft рассматривают возможность использования генеративного ИИ для персонажей

Сегодня Frost Giant Studios объявила о том, что рассматривает возможность использования генеративного ИИ для создания персонажей в своей грядущей RTS-игре Stormgate.

Объявление было сделано в виде видеоролика, представленного генеральным директором и соучредителем Тимом Мортеном, в котором персонаж взаимодействует с игроком во время "брифинга".

В ролике показано, как игрок задает персонажу несколько вопросов с помощью голосового чата, а тот отвечает на них, даже нарушая четвертую стену.

К счастью, разработчики только рассматривают возможность использования этой технологии и пока не приняли решения.

Технология ИИ и разговоры вокруг нее быстро развиваются. Если мы в Frost Giant когда-нибудь решим внедрить эту технологию, нам нужно будет убедиться, что она сделает игру интереснее, позволит погрузиться в нее, а также получит благословение профсоюза актеров. А пока мы надеемся, что вам понравится этот эксперимент, и обязательно поделитесь с нами своими мыслями в комментариях.

Говоря о комментариях, среди которых было много негативных мнений, Storm Giant отметила, что это будет дополнением к человеческому повествованию и озвучиванию, и повторила, что не будет рассматривать эту технологию, если SAG-AFTRA (профсоюз актеров) не даст свое благословение.

Мы твердо верим в человеческое повествование — человеческие сценаристы и актеры озвучивания формируют наши декорации, персонажей и сюжетные линии. Мы видим, что здесь есть определенный потенциал для более глубокого погружения игроков в игру с помощью технологий, но мы не будем использовать эти технологии в нашей игре, если они не будут выглядеть и звучать лучше, и не будем рассматривать их вообще без благословения профсоюза актеров озвучивания (SAG-AFTRA).

Если вы не знакомы со Stormgate, то это RTS в классическом стиле, которая навевает воспоминания о Starcraft от Blizzard, в основном благодаря тому, что ее разрабатывает команда, состоящая из ветеранов Starcraft 2 и Warcraft 3.

Игра была анонсирована в июне 2022 года и затем показана на нескольких мероприятиях, включая выставку PC Gaming в июне 2023 года и Gamescom в августе 2023 года. Она также прошла несколько раундов тестирования. Недавно игра получила дополнительное финансирование благодаря успешной кампании на Kickstarter, которая собрала 2 380 701 доллар.

Игра выходит в Steam, и вы уже можете внести ее в список желаний. Точная дата выхода пока не объявлена.