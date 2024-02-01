Создатели стратегии Stormgate собрали рекордную для Kickstarter сумму - 2,3 млн долларов

Несколько дней назад калифорнийская студия Frost Giant Studio запустила кампанию своей будущей игры Stormgate на Kickstarter. Stormgate — это будущая стратегия в реальном времени, на которую оказали сильное влияние такие классические игры, как Starcraft II, Warcraft III, Red Alert 2 и многие другие. Не зря сам игровой директор, среди других членов команды, работал над Starcraft II или Wasteland III.
Краудфандинговая кампания завершилась грандиозным успехом – разработчикам удалось собрать 2 380 701 долларов благодаря 28 143 спонсорам при первоначальной цели около 92 000 евро, что является рекордным показателем на площадке Kickstarter для видеоигры. Все основные и дополнительные цели достигнуты.
Stormgate планируется выпустить в формате раннего доступа в 2024 году. На данный момент, основываясь на информации, представленной на Kickstarter, мы знаем, что будет как минимум три фракции: Человеческий Авангард, Адское Воинство и третья на данный момент не известна.
В игре, прежде всего, приоритет будет отдан четырем игровым режимам: кампании, кооперативу, соревнованию и пользовательским играм. Как мы видели по игровому процессу, есть много общего с ранее упомянутыми играми.
калифорнийская студия
Что-то у меня уже сомнения в успехе.