Stormgate от ветеранов Blizzard получает смешанные отзывы в Steam

Вчера в ранний доступ вышла стратегия Stormgate, детище ветеранов Blizzard Entertainment. Однако, вопреки ожиданиям многих фанатов жанра, дебют оказался не столь триумфальным, как предполагалось.

На момент написания новости рейтинг одобрения игры на платформе Steam составляет лишь 54%, основываясь на 428 пользовательских отзывах. Такой результат вызывает закономерный вопрос: что же стало причиной столь неоднозначной реакции игрового сообщества?

Анализируя отзывы, можно выделить несколько ключевых проблем, с которыми столкнулись игроки. В первую очередь, многие пользователи сетуют на технические недочёты, в частности, на проблемы с производительностью. Кроме того, немало нареканий вызвало требование постоянного подключения к серверам даже для прохождения одиночной кампании — решение, которое многие считают неоправданным для игры подобного жанра.

Однако технические проблемы — не единственный камень преткновения. Ряд геймеров выразил недовольство сюжетной составляющей, визуальным оформлением, диалогами и проработкой персонажей. Столь разносторонняя критика привела к тому, что некоторые пользователи даже приняли решение оформить возврат средств, аргументируя это отсутствием перспектив у проекта.

Тем не менее, было бы несправедливо утверждать, что Stormgate не нашла своих поклонников. Напротив, в положительных отзывах игроки выражают благодарность разработчикам за вызванное чувство ностальгии. Очевидно, что создателям удалось уловить дух классических RTS, что высоко оценили ветераны жанра. Более того, многие положительно отзываются о фракциях и геймплее, выражая надежду на дальнейшее улучшение игры в процессе раннего доступа.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент доступ к Stormgate ограничен: в игру могут войти лишь обладатели «набора основателя». Однако ситуация изменится уже 13 августа 2024 года, когда стратегия перейдёт на условно-бесплатную модель. Этот шаг, несомненно, привлечёт новую волну игроков и, возможно, изменит общественное мнение о проекте.