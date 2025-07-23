Stormgate выходит на финишную прямую: релиз кампании и завершение раннего доступа уже 5 августа

Спустя почти год с момента выхода в ранний доступ, стратегия в реальном времени Stormgate от студии Frost Giant наконец готова представить себя миру во всей красе. Игра, созданная бывшими разработчиками Starcraft и позиционируемая как его духовный преемник, официально покидает стадию раннего доступа и одновременно запускает свою первую сюжетную кампанию Ashes of Earth. Обе вехи состоятся уже во вторник, 5 августа.

Кампания Ashes of Earth посвящена фракции людей под названием Vanguard. Игроков ждет 12 миссий, раскрывающих сюжетную линию вселенной Stormgate. Разработчики обещают масштабное и эмоциональное приключение, в котором приняли участие известные актеры: Симу Лю (Шан-Чи), Мэтью Мерсер (звезда озвучки видеоигр) и Крис Метцен — легенда Blizzard и один из создателей оригинального Starcraft.

Но Stormgate — это не только одиночная кампания. Игра делает ставку на полноценный соревновательный режим 1 на 1, который уже к релизу будет полностью сбалансирован. Игрокам доступны три уникальные фракции: высокотехнологичная Vanguard, инфернальные демоны Infernal Host и небесная Celestial Armada. Все они работают в рамках тщательно отточенного PvP-геймплея, с современным сетевым кодом с откатом, который обеспечивает точность и честность матчей в онлайне.

Разработчики подчеркивают, что решение о выходе из раннего доступа было принято после активного взаимодействия с сообществом. По их словам, и кампания, и соревновательный режим достигли той стадии, когда ими уже можно по-настоящему наслаждаться. Остальные элементы игры — кооперативные задания и редактор карт — также будут доступны 5 августа, но продолжат дорабатываться. А командный режим 3 на 3, Team Mayhem, появится позже в 2025 году.

Stormgate ставит перед собой амбициозную цель — занять место среди лучших RTS-игр современности. И теперь, когда основные механики отточены, сюжет готов, а звездные имена добавляют проекту вес, шанс на успех как никогда высок.