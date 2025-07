Stormgate выходит на новый уровень: полноценная сюжетная кампания и масштабное обновление уже на подходе

Один из самых амбициозных духовных наследников Starcraft 2 — стратегия Stormgate от студии Frost Giant, основанной ветеранами Blizzard, готовится сделать важнейший шаг вперёд. Следующее крупное обновление, патч 0.6, принесёт в игру первую полноценную сюжетную кампанию, получившую название Stormgate Campaign One — Ashes of Earth.

Кампания будет посвящена фракции Vanguard — людям, выжившим на постапокалиптической Земле. Это первый действительно крупный сюжетный пласт, который, по словам разработчиков, больше не будет частью раннего доступа. Однако, несмотря на масштаб нововведений, Frost Giant подчёркивает: до версии 1.0 ещё далеко. Обновление — не финальный этап, а лишь важная веха в развитии проекта.

Разработчики не скрывают, что старт был сложным. Ранний доступ, запущенный чуть более года назад, встретил смешанную реакцию игроков: в игре отсутствовали ключевые функции Однако за прошедшее время многое изменилось — графика была переработана под руководством художника Starcraft 2 Аллена Диллинга, баланс пересмотрен, улучшен геймдизайн, а недавно запущена альфа-версия редактора карт.

Но обновление 0.6 — это не только кампания. Frost Giant готовит массу новшеств: широкий доступ к редактору ландшафта, кооперативные миссии Sigma Labs, экспериментальные режимы, включая Team Mayhem 3v3, и ещё больше нестандартных форматов в будущем. Разработчики обещают продолжать активно тестировать идеи и развивать стратегическую составляющую.

Пока точная дата выхода патча не названа, но разработчики заявляют — ждать осталось недолго. «Если вы ждали подходящего момента, чтобы вернуться в игру или пригласить друзей познакомиться с кампанией и режимом 1 на 1, — сейчас самое время», — отмечают в студии.

Stormgate может и не готова к выпуску 1.0, но с каждым обновлением она становится всё ближе к амбициозной цели: возродить дух классических RTS, дать игрокам яркую кампанию, интересные режимы и возможности для творчества. Теперь — дело за реализацией.