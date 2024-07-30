Стратегия Stormgate от авторов StarCraft 2 и Warcraft 3 вышла в раннем доступе Steam

Stormgate, дебютная игра от Frost Giant, созданная ветеранами индустрии Тимом Мортеном и Тимом Кэмпбеллом, выходит в ранний доступ в Steam, обещающая стать самой доступной RTS из когда-либо созданных благодаря функциям, разработанным для привлечения новых игроков в жанр.

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на Земле, сюжет затрагивает темы научной фантастики и фэнтези, а игровой процесс остается верным классическим играм в жанре RTS. Ожидайте строительства баз, обучения войск, сбора ресурсов, исследования улучшений и командования могучими армиями в эпических битвах за выживание.

Судьба Земли висит на грани забвения, пока Human Vanguard и их союзники-роботы защищаются от двух враждующих инопланетных фракций — демонического Infernal Host и технологически продвинутой Celestial Armada.