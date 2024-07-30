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Stormgate 30.08.2024
Стратегия, RTS, Условно-бесплатная
5.8 38 оценок

Стратегия Stormgate от авторов StarCraft 2 и Warcraft 3 вышла в раннем доступе Steam

monk70
Новости

Stormgate, дебютная игра от Frost Giant, созданная ветеранами индустрии Тимом Мортеном и Тимом Кэмпбеллом, выходит в ранний доступ в Steam, обещающая стать самой доступной RTS из когда-либо созданных благодаря функциям, разработанным для привлечения новых игроков в жанр.

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на Земле, сюжет затрагивает темы научной фантастики и фэнтези, а игровой процесс остается верным классическим играм в жанре RTS. Ожидайте строительства баз, обучения войск, сбора ресурсов, исследования улучшений и командования могучими армиями в эпических битвах за выживание.

Судьба Земли висит на грани забвения, пока Human Vanguard и их союзники-роботы защищаются от двух враждующих инопланетных фракций — демонического Infernal Host и технологически продвинутой Celestial Armada.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
DavieDzhons

По сравнению с StarCraft 2 срань полнейшая! Вся надежда на Tempest Rising.

7
Alex40001

ну так всегда когда ктото пытается сыграть на чем то старом закон жанра. то что с этим что то не так было ясно когда они всех первый раз опракинули и тереть коменты стали и бананы раздавать а это было еще до альфы

1
Alex40001

инвесторам нужно возврат оформлять. и судится с эксблизами налюбилово похлеще смуты

1
Пользователь ВКонтакте

копипаст ссанина // Miracle Ramzes

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