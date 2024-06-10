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Stormgate 30.08.2024
Стратегия, RTS, Условно-бесплатная
5.9 37 оценок

Стратегия Stormgate выйдет в ранний доступ в конце августа

butcher69
Новости

Поклонники стратегий в реальном времени уже много лет испытывают голод, но Stormgate, разрабатываемая бывшими разработчиками StarCraft в инди-студии Frost Giant Studios, стала для фанатов жанра маяком надежды. На недавней выставке PC Gaming Show разработчик представил очередную обширную презентацию игры, раскрыв множество новых деталей.

Представив новую фракцию — Небесную Армаду — в новом трейлере, Frost Giant Studios раскрыла дополнительные подробности игры в видеоинтервью с несколькими членами команды разработчиков. Они рассказали о планах и надеждах студии в связи с выходом игры в ранний доступ, об основах геймплея и многом другом. По словам представителей Frost Giant, Stormgate разрабатывается как RTS в стиле Blizzard, при этом упор делается на высокоскоростной геймплей с минимальным временем простоя.

Тем временем Frost Giant Studios объявила, что Stormgate выйдет в ранний доступ для ПК 30 августа. Несмотря на то что игра будет бесплатной, игроки также могут предварительно приобрести пакет, который даст доступ к игре на месяц раньше — с 30 июля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Floww

Все равно нового старкрафата не получится

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