Стратегия Stormgate выйдет в ранний доступ в конце августа

Поклонники стратегий в реальном времени уже много лет испытывают голод, но Stormgate, разрабатываемая бывшими разработчиками StarCraft в инди-студии Frost Giant Studios, стала для фанатов жанра маяком надежды. На недавней выставке PC Gaming Show разработчик представил очередную обширную презентацию игры, раскрыв множество новых деталей.
Представив новую фракцию — Небесную Армаду — в новом трейлере, Frost Giant Studios раскрыла дополнительные подробности игры в видеоинтервью с несколькими членами команды разработчиков. Они рассказали о планах и надеждах студии в связи с выходом игры в ранний доступ, об основах геймплея и многом другом. По словам представителей Frost Giant, Stormgate разрабатывается как RTS в стиле Blizzard, при этом упор делается на высокоскоростной геймплей с минимальным временем простоя.
Тем временем Frost Giant Studios объявила, что Stormgate выйдет в ранний доступ для ПК 30 августа. Несмотря на то что игра будет бесплатной, игроки также могут предварительно приобрести пакет, который даст доступ к игре на месяц раньше — с 30 июля.
Все равно нового старкрафата не получится